Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnung

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 10 und 13 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses In der Hardt eingedrungen. Sie durchsuchten Schränke und Kommoden und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Die Polizei in Altena bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

