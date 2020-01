Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl eines VW Crafter misslingt- Geschädigter nimmt Verfolgung auf

Herford (ots)

(sls) Am Donnerstagabend (16.1.) gegen 22.50 Uhr erhielt die Polizei Herford Kenntnis über ein entwendetes Fahrzeug an der Clausewitzstraße. Vor Ort erwartete die Beamten der Inhaber eines VW Crafters der angab, dass sein PKW an Leipziger Straße entwendet wurde. Der Geschädigte bemerkte gegen 22.40 Uhr, dass sein Fahrzeug vor seiner Haustür durch eine unbekannte Person gestartet und in Bewegung gesetzt wurde. Er verfolgte den flüchtenden Täter mit dem Pkw stadtauswärts. In Höhe der Clausewitzstraße verließ der Unbekannte plötzlich den VW Crafter und flüchtete zu Fuß in Richtung Werre. Der Geschädigte verlor die Person aus den Augen. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte jedoch nicht zum Ergreifung des Täters. Er konnte durch den Geschädigten wie folgt beschrieben werden: 40-50 Jahre alt und ca. 160cm groß, kräftige Statur und er trug eine dunkle Winterjacke. Für die weiteren Ermittlungen wurde das Fahrzeug sichergestellt. Die Direktion Kriminalität übernimmt die weitere Bearbeitung und bittet Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder der flüchtenden Person machen können, sich telefonisch unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell