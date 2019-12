Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrecher aktiv - Polizei sucht Zeugen

Jüchen/Meerbusch (ots)

In Jüchen und Meerbusch brachen Unbekannte am Montag (09.12.) in zwei Mehrfamilienhäuser ein.

In Jüchen, an der Garzweiler Allee, gelangten Einbrecher durch die zuvor aufgehebelte Eingangstür in eine Obergeschosswohnung. Während der kurzen Tatzeit, 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr, durchsuchten die Täter Teile des Mobiliars. Ersten Erkenntnissen zufolge verschwanden die Diebe mit Bargeld und Schmuck.

Im Meerbuscher Ortsteil Osterath waren Einbrecher, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr, an der Straße "Am Plöneshof" aktiv. Die Täter gelangten durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster in die betroffene Hochparterrewohnung. Ihre Beute bestand aus Schmuck und Armbanduhren.

Die Polizei sicherte Spuren und wertet diese derzeit noch aus. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Garzweiler Allee oder "Am Plöneshof" bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

