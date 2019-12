Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Verdächtige Geräusche sorgten für Polizeieinsatz

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Mitarbeiter einer Postfiliale in der Frankfurter Straße hörten am heutigen Morgen um kurz nach 09 Uhr verdächtige Geräusche. Ein nicht weiter eingrenzbares Paket auf einem Paketwagen mit rund 30 bis 50 Paketen hatte ein Piepen von sich gegeben. Der komplette Paketwagen wurde daher zur Sicherheit in den Hinterhof gebracht und die Polizei informiert.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eine Gefahr von einem der Pakete ausgeht, wurden Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamtes hinzugezogen. Diese durchleuchteten die Pakete, konnten aber keine Hinweise auf einen gefährlichen Inhalt erlangen. Die Pakete wurden somit für den weiteren Versand freigegeben.

