Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Büdinger Tafel sammelt nicht - Vorsicht Betrüger

Friedberg (ots)

Büdingen: Die Polizei warnt vor Betrügern, die offenbar im Namen der Tafel Büdingen Spenden sammeln. Auf dem Anrufbeantworter der Tafel Büdingen befand sich heute eine Mitteilung einer Hinweisgeberin, dass sie einem jungen Mädchen eine Spende gegeben habe, welches angeblich für die Weihnachtsfeier der Büdinger Tafel sammelte. Nun kamen der Spenderin Zweifel an der Richtigkeit dieser Sammlung - zu recht. Die Büdinger Tafel weist darauf hin, dass niemand in ihrem Namen unterwegs ist, um Spenden zu sammeln.

Leider hat die Spenderin auf dem Anrufbeantworter keine Nummer hinterlassen, so das nicht bekannt ist, wann und wo die betrügerische Spendensammlung stattgefunden hat.

Die Spenderin und alle anderen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, in Verbindung zu setzen.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

