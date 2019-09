Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Feststellung Umeltverstöße

Sassnitz (ots)

Am 30.08.2019 führten Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz im Hafen Mukran bei einem Frachtschiff mit 23300 BRZ eine Schiffskontrolle durch. Dabei wurden mehrere Verstöße gegen das Umweltrecht festgestellt, insbesondere war der Umgang mit ölhaltigen Rückständen wie Sludge und Bilgenwasser zu beanstanden. Dies führte zur Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Kapitän und den Chief. Ing.. In Absprache mit dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt 5450,- EUR festgelegt.

