Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Schlauchbootbesatzung wird zum doppelten Verletztentransport auf dem Plauer See

Waldeck (ots)

Am 19.08.2019 bekamen die Beamten der Wasserschutzpolizei aus Plau am See einen Anruf von der integrierten Leitstelle Nordwestmecklenburg, dass es auf dem Radweg zwischen Zislow und Bad Stuer zu einem Unfall gekommen ist. Eine 72-jährige E-Bike Fahrerin aus Baden-Württemberg war beim Ausweichen eines entgegenkommenden Fahrradfahrers gestürzt und mit dem Kopf auf einen Baumstamm gefallen. Der Rettungswagen konnte die Unglücksstelle von Land aus nicht erreichen und so blieb nur die Möglichkeit, wasserseitig Hilfe zur Unglücksstelle zu verbringen. Am Badestrand Bad Stuer wurden zwei Rettungssanitäter durch die Schlauchbootbesatzung der Wasserschutzpolizei aufgenommen und zum Einsatzort gebracht. Beim Absteigen vom Schlauchboot verletzte sich dann auch noch einer der Rettungssanitäter, so dass ein weiterer Rettungswagen hinzugerufen werden musste. Die Notärztin konnte diesen versorgen und wurde im Anschluss durch die Beamten zur verunfallten Radfahrerin gebracht. Die verletzte Person wurde daraufhin mittels einer Schaufeltrage an Bord des Schlauchbootes getragen und zur Steganlage Bad Stuer gefahren. Von dort aus ging es dann ins nächstgelegene Krankenhaus. Die Radfahrerin, welche einen Fahrradhelm trug, klagte über Schmerzen im Kopf und Halsbereich.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle Robert Stahlberg

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell