Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Molotow-Cocktail geworfen - Schwere Brandstiftung

Vogelsbergkreis (ots)

ULRICHSTEIN - Noch während der Jacobimarkt am Dienstagabend in Ulrichstein in vollem Gang war, bemerkten zwei Feriengäste aus Frankfurt, welche in einer privaten Ferienwohnung in der Ortsrandlage ihren Urlaub verbringen, gegen 20:30 Uhr ein "knallendes" Geräusch im Hof. Als sie aus dem Fenster schauten, sahen sie zwei unbekannte Personen davonrennen. Bei der Nachschau stellten sie fest, dass offensichtlich eine Flasche vor den Hauseingang geworfen worden und zerplatzt war. Der Inhalt der Flasche brannte. Geistesgegenwärtig fingen die beiden Feriengäste sofort an, das Feuer zu löschen und verständigten über Notruf die Rettungsleitstelle des Vogelsbergkreises. Noch während die 83jährige und die 64jährige beim Löschvorgang waren, hörten sie einen zweiten Knall. Dieser kam vom Auto der Feriengäste, der vor der Garage abgestellt war. Der weiße Ford Focus stand nun ebenfalls in Flammen. Die kurz darauf eintreffende Freiwillige Feuerwehr Ulrichstein löschte die Brände mit rund 20 Einsatzkräften zügig ab. Bei der Tatortaufnahme durch die Kriminalpolizei ergaben sich konkrete Hinweise, dass zur Tatbegehung Brandbeschleuniger, sogenannte Molotow-Cocktails, verwandt wurden. Der Sachschaden am Auto wird auf rund 5000 Euro beziffert. Die Hintergründe der Tat sind derzeit vollkommen unklar. Die Kriminalpolizei in Alsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Täterbeschreibung: Die beiden flüchtenden Personen waren von der südwestlichen Ortsrandlage in Richtung Marktplatz davon gerannt. Sie waren dunkel gekleidet mit langen Hosen und Kapuzen-Shirts. Die Kapuzen hatten sie über den Kopf gezogen, so dass die Gesichter nicht sichtbar waren. Da zum Tatzeitpunkt die Stadt UIrichstein durch den Jacobimarkt noch voller Festbesucher war, erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung auf die Identität der Brandstifter. Hinweise bitte an die Kripo in Alsfeld unter 06631/974-0

Polizeidirektion Vogelsberg Hasso Hofmann Tel.: 06641 / 971-110

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell