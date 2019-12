Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Ladendiebin ergriff die Flucht in Butzbach

Friedberg (ots)

Am Dienstag, gegen 17.50 Uhr versuchte eine Frau verschiedene Zahnpflegegeräte und -produkte im Wert von rund 500 Euro in einer Drogerie in der Butzbacher Innenstadt zu entwenden. Die Frau hatte bereits mit ihrem schwarzen Einkaufskorb mit weißen Punkten die Kasse passiert. Am Ausgang schlug die Alarmanlage an. Zwei Passanten reagierten sofort und versuchten, die nun die Flucht ergreifende Diebin, festzuhalten. Diese jedoch konnte sich losreißen und unerkannt flüchten. Dabei verlor sie ihren Einkaufskorb, wodurch das Diebesgut zurückblieb.

Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, bittet nun um Hinweise auf die Frau. Sie soll etwa 1.65 m groß sein und 18 bis 20 Jahre alt. Sie hatte eine sportliche Figur, braune mittellange Haare und war dunkel gekleidet. Wem ist die junge Frau in der Fußgängerzone aufgefallen? Wer kann nähere Angaben zu ihr machen? Darüber hinaus bittet die Polizei die beiden Passanten, die versuchten die Diebin festzuhalten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

