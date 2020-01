Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Unfallgegner in dunklem Audi Kombi

Herford (ots)

(kup) Am Freitag (17.1.), um 21.00 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Mann aus Löhne in seinem PKW auf der Berliner Straße in Richtung Mindener Straße. Aufgrund eines laufenden Feuerwehreinsatzes musste er seinen schwarzen Mercedes anhalten und etwas zurücksetzen. Dabei touchierte er einen hinter ihm wartenden dunklen Audi Kombi. Als der Löhner ausstieg, um mit dem Unfallgegner den Schaden zu regulieren, fuhr dieser links an ihm vorbei und entfernte sich vom Unfallort. Es entstand geringer Sachschaden Das Verkehrskommissariat bittet den Unfallgegner, sich unter 05221 - 888 0 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell