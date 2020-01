Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Sprinter-Fahrer fährt Fußgänger an

Bünde (ots)

(kup) Am Dienstag (21.1.), um 18.40 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Mann aus Bünde mit einem Sprinter auf der Holzhauser Straße in Richtung Levisonstraße. Gleichzeitig überquerte ein 54-jähriger Mann aus Bünde die Fußgängerampel der Holzhauser Straße in Richtung Levisonstraße. Der Sprinter-Fahrer bog nach links in die Borriesstraße ab und übersah dabei den querenden Fußgänger. Der Mann wurde vom Fahrzeug erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei wurde er schwer verletzt. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden.

