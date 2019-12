Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Dortmund: Raubserie in Castrop-Rauxel - zwei weitere Tatverdächtige festgenommen

Wie bereits berichtet, sind im November in Castrop-Rauxel und Dortmund mehrere Raubüberfälle auf Tankstellen und in einem Fall auf einen Kiosk verübt worden. Zur Klärung der Taten wurde eine Ermittlungskommission im Polizeipräsidium Recklinghausen eingerichtet. Bei den Ermittlungen geriet immer wieder ein blauer Audi A3 als Tatfahrzeug in den Fokus. Dieses Auto ist als Fluchtfahrzeug bei einem Raub, bei einer Unfallflucht und am 18.11.2019 bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle aufgefallen. Vier Tatverdächtige wurden am 19.11.2019 festgenommen. Am Folgetag konnte ein weiterer Tatverdächtiger, ein 20-Jähriger aus Castrop-Rauxel, durch ein Spezialeinsatzkommando festgenommen werden. Das zuständige Amtsgericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund Untersuchungshaftbefehl gegen den 20-jährigen Castrop-Rauxeler. Die anderen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen, weil zum derzeitigen Zeitpunkt der Tatverdacht nicht erhärtet werden konnte. Durch weitere Ermittlungen konnte der Tatverdacht gegen einen der am 19. November festgenommenen jungen Männer, einen 23-jährigen Castrop-Rauxeler, erhärtet werden. Gegen ihn wurde ebenfalls ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die Auswertung der gesicherten Spuren erbrachte einen dringenden Tatverdacht gegen einen weiteren 24-jährigen Castrop-Rauxeler. Die beiden Tatverdächtigen wurden am 10. Dezember 2019 festgenommen. Der 23-Jährige ging am Mittwochvormittag in Untersuchungshaft, der 24-Jährige wurde am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4445566 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4444370

