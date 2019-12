Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Dienstag zur Tageszeit versuchten unbekannte Täter über eine Terrassentür in eine Wohnung an der Taeglichsbeckstraße zu gelangen. Dabei wurde die Tür massiv beschädigt - der Sachschaden liegt bei geschätzt 1.000 Euro. Den Tätern gelang es allerdings nicht in die Wohnung zu kommen. Es wurde nichts entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

Am Dienstagnachmittag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Dortmunder Straße. Die Schränke wurden nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

In der Zeit zwischen Montagnachmittag und heute Morgen brachen unbekannte Täter in mindestens vier Gartenlauben einer Kleingartenanlage an der Westfalenstraße ein. Mehrere Fenster und Türen wurden beschädigt. Eine genaue Auflistung der Beute liegt noch nicht vor. In einem Fall wurden mehrere Werkzeugmaschinen gestohlen.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

