Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahl - Sachfahndung Woher stammen diese Gegenstände? - bitte kreisweit veröffentlichen

Bild-Infos

Download

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho (ots)

(um) In einem Ermittlungsverfahren zum Wohnungseinbruchsdiebstahl im Kreisgebiet Herford kam es im Dezember des vergangenen Jahres zu einer Wohnungsdurchsuchung in Vlotho. In der Wohnung fanden die Kripobeamte umfangreiches Diebesgut. In der letzten Woche übernahmen einige Besitzer wieder ihren Schmuck, Lautsprecher, Uhren, Ringe, Wertgegenstände. Einige Gegenstände konnten jedoch nicht zugeordnet werden. Die Polizei bittet daher um Veröffentlichung der Bilder. Alle Bilder sind in unserem Internetangebot unter herford.polizei.nrw eingestellt. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

(um)Uwe Maser

Telefon: 05221 888 1251

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell