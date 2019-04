POL-DH: +++ Wagenfeld - Zeugen zur illegalen Müllentsorgung gesucht +++ Diepholz - Eigentümer gesucht +++ Syke - Autobrand +++

Polizeiinspektion Diepholz

+++ Rehden - Einbruch in Bank +++

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu heute gewaltsam Zutritt zu einer Bank in der Nienburger Straße. Die Täter zerstörten eine Glasscheibe und stiegen dadurch in das Gebäude ein, entwendeten jedoch nichts. Der geschätzte Sachschaden wird auf etwa 1 000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

+++ Diepholz - Verkehrsunfall +++

Gestern Abend gegen 18:30 Uhr verunfallte in Sankt Hülfe ein 21-jähriger Opelfahrer aus Lemförde. Der junge Mann befuhr die B214 in Richtung Diepholz. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einer Leitplanke und rutschte mit seinem Wagen die Böschung herunter in einen Graben. Durch den Unfall wurde der 21-Jährige leicht verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Sachschaden beträgt etwa 800 Euro.

+++ Diepholz - Eigentümer gesucht +++

Im Rahmen einer Polizeikontrolle wurde am vergangenen Mittwoch ein 40-jähriger Mann im Stadtgebiet Diepholz kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er ein entwendetes Fahrrad, sowie das dazugehörige aufgebrochene Fahrradschloss, samt Aufbruchswerkzeug, bei sich führte. Der Mann gab an, das Fahrrad zuvor am Bahnhof in Diepholz entwendet zu haben. Es handelt sich um ein Herrenfahrrad der Marke Bycicles.(Foto steht zum Download bereit)

+++ Wagenfeld - Zeugen zur illegalen Müllentsorgung gesucht +++

Die Polizei in Wagenfeld sucht Zeugen, welche Hinweise zu einer illegalen Müllentsorgung geben können. Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende in der Zeit von Freitag, 5.4.19, 18 Uhr bis Samstag, 6.04.19, 8 Uhr auf einem Feld in der Straße Wilhelm-Falldorf-Straße/Im Sumpfe etwa 1,5- 2 Tonnen Wellzementplatten entsorgt. Aufgrund der Menge ist davon auszugehen, dass die Materialen mittels Heckkipper auf dem Feld abgelegt wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

+++ Syke - Autobrand +++

Heute Morgen gegen 7 Uhr bekam eine Zeitungsausträgerin in Heiligenfelde einen großen Schreck. Während sie ihren Wagen kurzzeitig in der Straße "Am schwarzen Meer" parkte, begann dieser zu brennen. Anwohner, die den Brand merkten, begannen den Brand zu löschen. Durch das Einschreiten der Anwohner und der alarmierten Feuerwehr konnte ein Vollbrand des Autos verhindert werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass sich der Brand aufgrund eines technischen Defekts im Fahrzeuginneren entwickelte.

Keine Meldungen für die Bereiche Sulingen und Syke

