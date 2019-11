Polizei Braunschweig

POL-BS: Baumaschinen Ziel von Dieben

Braunschweig (ots)

30.10. bis 04.11.2019 und 04./05.11.2019 Braunschweig, Stadtgebiet

Gleich zwei Mal innerhalb von wenigen Tagen wurden Baucontainer gewaltsam geöffnet und Maschinen entwendet.

Am Montagmorgen meldete sich ein 48-jähriger Polier von der Baustelle an der Ackerstraße. In der Zeit vom Mittwochabend bis Montagmorgen wurde an der Baustelle nicht gearbeitet. Unbekannte Täter brachen in dieser Zeit gewaltsam zwei Baucontainer auf. Aus diesen wurden diverse Baumaschinen, unter anderem eine Kettensäge und Vibrationsstampfer entwendet. Die Täter verschwanden unerkannt.

Ähnlich erging es Mitarbeitern einer Baustelle auf der Bevenroder Straße am Dienstagmorgen. Auch hier war über Nacht ein Baucontainer aufgebrochen worden. Die Täter mussten hierfür zunächst einen Radlader beiseiteschieben. Aus dem Container wurden zwei Stampfer entwendet.

Der Gesamtschaden aus beiden Taten liegt nach ersten Schätzungen bei über 25.000,- Euro.

