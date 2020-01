Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

schwerer Verkehrsunfall in Rastede-Bekhausen -Radfahrer umfährt geschlossene Halbschranke und wird von einem Zug erfasst-

Am 09.01.2020 befährt ein 24-jähriger Rasteder gegen 13:00 Uhr mit seinem Pedelec in Rastede-Bekhausen die Gemeindestraße Blauer Baum in Rtg. Schanzer Weg. Aus bislang unbekannten Gründen umfährt er dort die geschlossene Halbschranke und kollidiert seitlich mit einem Triebwagen der NordWestBahn. Der Radfahrer und bleibt schwer verletzt im Gleisbett liegen. Nach notärztlicher Erstversorgung wird er mit schweren -aber glücklicherweise nicht lebensgefährlichen- Verletzungen in das Klinikum Westerstede verbracht.

