Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Absicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei

Oldenburg (ots)

Verkehrsunfallort: BAB A 29, Richtungsfahrbahn Wilhelmshaven, Anschlußstelle Wilhelmshaven (Coldewei) Unfallzeit: 08.01.2020, 10.58 Uhr Unfallhergang:

Zur Unfallzeit steht ein Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei Varel in Höhe eines Anpralldämpfers, zwischen dem Verzögerungsstreifen und dem Beschleunigungsstreifen der Abfahrt Coldewei (AS WHV in Richtung Wilhelmshaven. Der 24 jährige Fahrzeugführer aus Westerstede (Angehöriger der Autobahnmeisterei Varel) sitzt in diesem Fahrzeug. Der Sicherheitsgurt ist angelegt. Laut Zeugenaussagen befährt ein unbeladener Sattelzug aus Cuxhaven die BAB A 29 in Richtung Wilhelmshaven. Der 24 jährige Fahrzeugführer aus Bremerhaven gerät aus Unachtsamkeit immer mehr nach rechts und prallt mit seinem Sallelzug mit dessen vorderen rechten Seite auf das linke Heckteil des Sicherungsfahrzeuges, so dass dieses quer zur Fahrbahn verschoben wird. Der Fahrer des Sattelzuges wird leicht, der Fahrzeugführer des Sicherungsfahrzeuges wird schwer verletzt. Beide werden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstehen massive Beschädigungen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf mehrere 10000 EURO. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge sowie Aufräumarbeiten vor Ort wird die BAB A 29 ab der Anschlußstelle Fedderwarden in der Zeit von 11 Uhr bis 14.35 Uhr voll gesperrt.

