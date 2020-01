Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Frau wird grundlos getreten - Polizei ermittelt +++

Oldenburg (ots)

Ein Fall von gefährlicher Körperverletzung wurde der Polizei am Dienstagmorgen aus der Peterstraße gemeldet: Eine 38-jährige Frau aus Rastede hatte um 7.18 Uhr an der Ampel in Höhe der Georgstraße gewartet, weil sie die Fahrbahn der Peterstraße überqueren wollte. Aus Richtung Ofener Straße sei plötzlich ein Unbekannter an die Rastederin herangetreten. Der etwa 25-jährige Mann habe die Frau getreten und beleidigt und sei dann in Richtung Pferdemarkt weitergegangen. Die 38-Jährige habe den Mann noch kurz verfolgt, ihn dann jedoch aus den Augen verloren.

Die Zeugin beschrieb den Unbekannten als schlank und etwa 170 cm groß. Er habe dunkle Haare gehabt und sei mit grauer Jacke und Jeans bekleidet gewesen. Zudem habe er einen schwarzen Rucksack getragen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (22533)

