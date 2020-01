POL-OL: +++ Schwerer Verkehrsunfall auf Holler Landstraße +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Bei einem Verkehrsunfall auf der Holler Landstraße in Oldenburg sind am Dienstagmorgen zwei Beteiligte verletzt worden.

Der 44-jährige Fahrer eines BMW wollte wenige Minuten nach 7 Uhr von der Holler Landstraße nach links auf den Zubringer zur Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven abbiegen. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt eines entgegenkommenden Skoda, dessen Fahrer in Richtung Wüsting fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 66-jährige Fahrer des Skoda wurde nach dem Unfall mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht; der Fahrer des BMW kam mit leichten Verletzungen davon. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden; die mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Unfalldienst der Politzei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115 (22593).

