Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Spoofing-Welle in Reutlingen; Verkehrsunfälle; Brände; Gegen Autos getreten; Aufmerksame Nachbarin; Kind durch Feuerwerkskörper schwer verletzt

Reutlingen (ots)

Spoofingwelle überrollte die Stadt

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 02.01.2020/21.07 Uhr

Eine Spoofingwelle hat am Donnerstagabend die Stadt Reutlingen überrollt. Im Laufe des Tages meldeten sich schon elf Personen, die einen Anruf von Betrügern erhalten hatten. Diese gaben sich als Polizeibeamte aus und berichteten von Einbrüchen in der Nachbarschaft. Weiterhin erkundigten sich die Täter nach Bargeld, Schmuck sowie weiteren Wertsachen und behaupteten, diese seien weder zuhause noch bei der Bank sicher. Ab 19.30 Uhr meldeten sich immer mehr Reutlinger, bei denen solche Anrufe eingegangen waren. Bis kurz vor Mitternacht zählte die Polizei weitere 31. Glücklicherweise ging niemand den Betrügern auf den Leim, so dass es keine Geschädigten gab.

Am Donnerstagvormittag wurde bereits dank eines aufmerksamen Bankangestellten ein Betrug dieser Art verhindert. Bei ihm war ein älterer Mann erschienen, der einen hohen Bargeldbetrag abheben wollte. Der Angestellte schöpfte Verdacht und informierte die Polizei. Der Senior wurde im Anschluss nach Hause begleitet, wo seine Ehefrau immer noch mit dem Betrüger telefonierte.

Tipps und Informationen zum Schutz vor dieser Betrugsmasche finden sich unter www.polizei-beratung.de (ms)

Reutlingen (RT): Rotlicht missachtet

Wegen der Nichtbeachtung des Rotlichts einer Ampel hat sich am Donnerstag an der Kreuzung Bantlinstraße / Tübinger Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann in einem Renault die Tübinger Straße, aus Fahrtrichtung Betzingen kommend, wobei er durch die Missachtung der roten Ampel einen Zusammenstoß mit einem 33-Jährigen verursachte. Dieser war in seinem Mercedes auf der Bantlinstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Durch den Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Der Renault des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. (sf)

Reutlingen (RT): Mülltonnenbrand

Am späten Donnerstagabend ist in der Krämerstraße aus noch unbekannter Ursache eine Mülltonne in Brand geraten und komplett zerstört worden. Gegen 22.50 Uhr wurde das Feuer den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei gemeldet, die daraufhin unverzüglich zum Brandort ausrückten. Eine benachbarte Sporthalle wurde durch Rußantragungen in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beträgt zirka 300 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Gegen Autos getreten (Zeugenaufruf)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 38-Jährigen, der in der Nacht zum Freitag in der Plochinger Straße gegen mehrere geparkte Pkw getreten haben soll. Einem aufmerksamen Zeugen war kurz nach 1.30 Uhr ein Mann aufgefallen, der von der Innenstadt kommend in Richtung Esslingen-Zell lief, eine Mülltonne auf die Fahrbahn warf und gegen Fahrzeuge schlug. Die hinzugerufenen Beamten trafen den Tatverdächtigen noch in der Nähe an. Bislang konnte jedoch noch nicht abschließend geklärt werden, wie viele Pkw beschädigt wurden. Autobesitzer in der Plochinger Straße, die einen Schaden an ihrem Wagen feststellen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. (mr)

Esslingen (ES): Aufmerksame Nachbarin verhindert Schlimmeres

Dank einer aufmerksamen Nachbarin ist es am Donnerstag in der Wohnung einer älteren Frau in der Kolpingstraße in Hohenkreuz zu keinem Brand gekommen. Die 77-Jährige hatte sich am Abend etwas zu Essen gekocht. Hierbei ist die Frau ihren Angaben nach im Bett eingeschlafen. Als das Essen im Topf anbrannte, wurden durch die starke Rauchentwicklung die Brandmelder ausgelöst. Ihre Nachbarin hörte kurz nach 20 Uhr den Alarm und bemerkte beim Nachschauen den starken Rauch. Da der sofort verständigten Feuerwehr weder auf Klingeln noch Klopfen geöffnet wurde, musste sie die Wohnungstür aufbrechen. Die 77-Jährige wurde auf dem Boden liegend festgestellt. Sie hatte den Alarm ebenfalls vernommen, war aber auf dem Weg in die Küche gestürzt und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr aufrichten. Die Seniorin blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Sie wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Außer einer verrauchten Wohnung war kein Schaden entstanden. (ms)

Neuhausen/Fildern (ES): Kind durch Feuerwerkskörper schwer verletzt

Ein Achtjähriger ist am Donnerstagmittag durch einen Feuerwerkskörper schwer an der Hand verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge entzündete das Kind gegen 13.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Schloßstraße einen unbekannten Sprengkörper, worauf dieser in der Hand des Jungen explodierte. Das Kind wurde vor Ort vom Rettungsdienst und einem Notarzt erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Wie der Achtjährige an den Feuerwerkskörper gelangte, ist noch nicht bekannt. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Brand durch Gasheizung

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Kirchheimer Postplatz hat am späten Donnerstagnachmittag für Aufregung gesorgt. Kurz vor 18 Uhr war dort den bisherigen Ermittlungen zufolge der Holzrahmen einer Gasheizungsbelüftung in Brand geraten, worauf auch ein darüber liegendes Fenster Feuer fing. Auslöser dürfte eine übermäßige Hitzeentwicklung aufgrund eines technischen Defekts gewesen sein. Durch die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der Brand zügig gelöscht werden. Vorsorglich waren auch die benachbarten Gebäude geräumt worden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1.500 Euro. Das betroffene Mehrfamilienhaus blieb bewohnbar. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Beim Einfahren anderen Pkw übersehen

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 25-jährige Insassin eines 5er BMW bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend in Echterdingen ereignet hat. Gegen 20.20 Uhr fuhr ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer aus einer Tiefgarage in die Hauptstraße ein und kollidierte mit einem von links kommenden BMW. Die verletzte Frau wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Durch die Kollision entstand zudem ein geschätzter Gesamtschaden von 17.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden. (sf)

Balingen (ZAK): Betrunken Verkehrsunfall verursacht und davongefahren

Dank eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers ist eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Balingen in der Nacht zum Freitag einem Autofahrer habhaft geworden, der im Verdacht steht, kurz zuvor in betrunkenem Zustand einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Die Beamten waren gegen zwei Uhr auf Streifenfahrt in der Bahnhofstraße, als ihnen der Zeuge mitteilte, dass ein Pkw-Lenker soeben eine Verkehrsinsel mit Verkehrszeichen überfahren habe und in Richtung Stadtmitte davongefahren sei. Bei der sofortigen Fahndung trafen die Beamten vor einer nahegelegenen Gaststätte auf einen unfallbeschädigten Audi A3 mit zwei luftleeren Reifen. In unmittelbarer Nähe wurde auch der 28-jährige Fahrzeughalter angetroffen. Dieser stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein vorläufiger Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Neben eine Blutprobe musste der Mann auch seinen Führerschein abgeben. Der Gesamtschaden am Pkw und dem Verkehrszeichen beläuft sich auf rund 2.200 Euro. (mr)

