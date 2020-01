Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand von zwei Fahrzeugen

Reutlingen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist es am Donnerstag, gegen 22:30 Uhr, zu einem Brand eines Carports in der Gratianusstraße gekommen. In diesem Carport befanden sich zwei hochwertige Fahrzeuge, welche durch den Brand vollkommen zerstört wurden. Durch die starke Rauchentwicklung wurde zudem die Fassade eines angrenzenden Wohngebäudes großflächig beschädigt. Personen kamen bei dem Brand glücklicherweise nicht zu Schaden. Nach derzeitigen Schätzungen muss aber von einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 200.000,- Euro ausgegangen werden. Das Polizeirevier Reutlingen sucht unter der Rufnummer: 07121/942-3333 Zeugen, welche zur Brandausbruchszeit Personen im Umfeld des Carports beobachten konnten, welche mit Feuerwerkskörper hantierten. Neben den Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Reutlingen, waren auch 6 Fahrzeuge und 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr Reutlingen am Brandort. Vorsorglich wurde ein Rettungswagen bereitgestellt, welcher jedoch nicht zum Einsatz kam.

