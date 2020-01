Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weiterer Einbruch

Reutlingen (ots)

Rottenburg (TÜ): Laptop entwendet

Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Nonnenwaldstraße in Hemmendorf hat ein Unbekannter mehrere hundert Euro Sachschaden verursacht und nach derzeitigem Kenntnisstand ein Laptop entwendet. Der Täter gelangte zwischen Mittwoch und Donnerstagvormittag durch das Einschlagen einer Fensterscheibe von der Gebäuderückseite her in die Wohnräume und suchte in verschiedensten Bereichen nach Stehlenswertem. Ob ihm noch weitere Gegenstände in die Hände fielen, ist noch unbekannt. Die Sicherung der Einbruchsspuren wurde von Experten der Kriminalpolizei übernommen. (mr)

