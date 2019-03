Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau - Körperverletzung in mehreren Fällen

Schwanau (ots)

Die genaue Ursache einer handfesten Auseinandersetzung am Montagnachmittag in der Lange Straße ist noch nicht eindeutig geklärt. Fest steht bislang, dass ein 25 Jahre alter Mann gegen 17 Uhr mit einem 55-Jährigen und zwei 18 und 23 Jahre alten Frauen nicht nur verbal, sondern auch massiv körperlich aneinandergeraten war. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mittzwanziger seine Kontrahenten hierbei nicht nur durch Schupsen, sondern auch mit Tritten angegriffen und so verletzt haben. Die starke Alkoholisierung des Streitsuchenden dürfte hierbei eine erhebliche Rolle gespielt haben. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung in mehreren Fällen eingeleitet.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell