Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Hecke in Flammen, Zeugen gesucht

Rust (ots)

Nach dem Brand einer Hecke in der Walter-Schießle-Straße am Montagnachmittag, sind die Beamten des Polizeipostens Rust nun auf der Suche nach Zeugen. Gegen 15:14 Uhr wurde der Brand am Parkplatz der Rheingiessenhalle, in der zu diesem Zeitpunkt eine Faschingsveranstaltung stattfand, den Leitstellen der Polizei und Feuerwehr gemeldet. Die Feuerwehr Rust, die mit zwei Fahrzeugen und rund einem Dutzend Wehrleuten vor Ort war, hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Die dort geparkten Fahrzeuge wurden somit durch den Brand nicht beschädigt. Der Schaden, der auf rund 50 Euro geschätzt wird, beschränkt sich hierbei auf die Hecke selbst. Die Beamten des Polizeipostens Rust bitten Zeugen, die gegen 15 Uhr entsprechende Wahrnehmung in diesem Bereich gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: 07822 44861-0 zu melden.

