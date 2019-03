Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Motorradfahrer schwer verletzt

Iffezheim (ots)

Ein Verletzter und rund 12.000 Euro Schaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag. Gegen 12.40 Uhr befuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer die L 75, als der Lenker eines Fords in diese einbiegen will. Ersten Ermittlungen zufolge übersah der 50-jährige Autofahrer das Zweirad und rollte direkt vor diesem in die Landstraße ein. Der Triumpf-Fahrer fuhr daraufhin auf den Wagen auf und überschlug sich in der Folge. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. /ms

