Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mit Alkohol am Steuer

Kehl (ots)

Die Fahrt eines VW-Lenkers endete am Montagmorgen in der Kehler Innenstadt mit einer Blutentnahme und dem Einbehalten seines Führerscheines. Der Mann war gegen 4 Uhr einer Streife des Polizeireviers Kehl aufgefallen, als er die Straße "Am Läger" befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle brachte ein Alkoholtest einen Wert von annähernd 1,2 Promille zu Tage. Nach der anschließenden Blutentnahme muss der Fahrer nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell