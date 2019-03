Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Blumenkübel touchiert und weitergefahren

Gaggenau (ots)

Nachdem ein offenbar alkoholisierter Hyundai-Fahrer am Sonntagabend beim Rangieren einen Blumenkübel in der Klingenbergstraße touchierte und im Anschluss einfach weiterfuhr, erwartet ihn nun eine Strafanzeige. Gegen 23 Uhr wurde der Mann bei dem Fahrmanöver und der anschließenden Weiterfahrt, ohne sich dabei um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, in Richtung S-Bahn-Haltestelle beobachtet. Dort verließ der Mann sein Fahrzeug und setzte sein Weg zu Fuß fort. Beamte des Polizeireviers Gaggenau konnten den Endvierziger in der Landstraße feststellen. Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von rund 0,7 Promille zu Tage brachte, steht ihm nach einer Blutentnahmen nun Post von der Staatsanwaltschaft ins Haus.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell