Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Förch - Aus dem Kofferraum geklaut

Zeugenaufruf

Rastatt, Förch (ots)

Am Sonntagnachmittag wurden auf einem Parkplatz in der Favoritestraße eine blaue Handtasche und eine beige Tasche für Fotozubehör aus einem Auto entwendet. Der derzeit noch nicht bekannte Täter schlug zwischen 13.45 und 14.30 Uhr eine Scheibe des BMW ein, klappte die Rückbank um und gelangte so ins Innere des Kofferraums, wo sich die Taschen befanden. Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, mit Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer 07222 761-0 Kontakt aufzunehmen. /ms

