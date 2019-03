Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Gefährdung des Straßenverkehrs

Friesenheim (ots)

Eine 55 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war am frühen Sonntagabend auf der Friesenheimer Hauptstraße in Richtung Schuttern unterwegs, als sie kurz nach 18 Uhr nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Hierbei kollidierte sie mit dem Opel einer 29-Jährigen und verursachte so einen Schaden von rund 4.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie die alarmierten Beamten des Polizeireviers Lahr feststellen mussten, dürfte die unsichere Fahrweise der Mittfünfzigerin mit dem vorangegangenen Konsum von Alkohol zusammenhängen. Ein Atemalkoholtest förderte einen Wert von knapp zwei Promille zutage. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

