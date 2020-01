Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Raubüberfall auf Oldenburger Wettbüro - Unbekannter Täter erbeutet Bargeld +++

Oldenburg (ots)

Ein maskierter Täter hat am Mittwochabend den Mitarbeiter eines Wettbüros an der Nadorster Straße überfallen und dabei Bargeld erbeutet. Der unbekannte Mann betrat wenige Minuten vor 23 Uhr das Geschäft, bedrohte den 22-jährigen Angestellten mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld aus der Kasse. Nachdem der 22-Jährige die Kasse aufgeschlossen hat, entnahm der Unbekannte Geldscheine und Münzen und verstaute sie in einem mitgeführten Beutel. Anschließend verließ der Mann das Büro, stieg auf ein Fahrrad und flüchtete in Richtung Ehnernstraße.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter unerkannt entkommen.

Laut Zeugenaussagen handelt es sich bei dem Unbekannten um einen etwa 1,75 Meter großen und schlanken Mann, der während der Tat mit schwarzer oder dunkelblauer Jacke mit Kapuze bekleidet war. Maskiert sei der Täter mit einem weißen Schal gewesen.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen. (31859)

