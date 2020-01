Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Stapel- Mehrere Reifen von Fahrzeugen zerstochen, Polizei sucht Zeugen

Stapel, Kreis SL-FL (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (18.01.20 auf 19.01.20, zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr), kam es zu 16 Sachbeschädigungen an verschiedenen Fahrzeugen in Stapel.

Unbekannte Täter zerstachen Reifen an parkenden Fahrzeugen, sowohl im öffentlichen Verkehrsraum als auch auf Privatgrundstücken.

Die Polizeistation Erfde hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Stapel und Umgebung beobachtet? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04621/ 840 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Markus Langenkämper

Telefon: 0461/484-2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell