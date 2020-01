Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein/Friedlingen: Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 26.01.20, kam es gegen 01:45 Uhr, in einer Bar in der Riedlistraße zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung wurde ein 29-jähriger Mann am Kopf verletzt, er konnte nach ärztlicher Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Polizei nahm wenige Minuten nach der Schlägerei einen 45-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe der Dreiländerbrücke vorläufig fest. Mindestens zwei weitere Tatverdächtige flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen der Auseinandersetzung.

