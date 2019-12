Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Einbruch in Bürotrakt einer Baufirma, Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Zeugen für einen Einbruch in eine Baufirma in der Memeler Straße suchen derzeit die Ermittler des Polizeireviers Sandhofen.

In der Zeit zwischen Donnerstagabend, 20:00 Uhr und Freitagfrüh, 06:20 Uhr verschafften sich Unbekannte auf bislang nicht geklärte Art und Weise Zutritt zu dem Areal des Bauunternehmens. Dort manipulierten sie die Technik des Rolltors insoweit, als dass sich dieses anschließend aufschieben ließ. Anschließend fuhren sie mit einem im Hof stehenden Gabelstapler gegen die Eingangstür des Bürotrakts. In diesem hebelten die Einbrecher mehrere Türen auf, bevor sie die Tür zur Lagerhalle aufbrachen und auch in diese Räumlichkeit eindrangen.

Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt, der entstandene Sachschaden dürfte jedoch bereits jetzt in die Tausende gehen.

Zeugen werden gebeten, die Polizei in Sandhofen unter 0621/77769-0 anzurufen.

