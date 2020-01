Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim-Fahrnau: Graffiti an Schulgebäude - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mehrere Wände der Grundschule in der Schulstraße wurden am vergangenen Wochenende von Unbekannten mit Sprühfarbe besprüht. Der Tatzeitraum, in dem der oder die Täter die verschiedenen Schriftzüge aufgetragen haben, liegt zwischen Freitag, 24.01.2020, 14.00 Uhr und Montag, 27.01.2020, 08.15 Uhr. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am vergangenen Wochenende an der Grundschule gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell