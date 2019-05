Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kupferdiebe stehlen Dachteile eines Toilettenhäuschens an den Herrenhäuser Gärten

Hannover (ots)

Unbekannte haben aus dem kupfernen Dach eines Toilettenhäuschens an der Herrenhäuser Straße ein Teil herausgelöst und gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge hatten sich die Diebe zwischen der Nacht zu Samstag (04.05.2019) und der Nacht zu Mittwoch (07.05.2019) an dem Häuschen in unmittelbarer Nähe zum Eingang der Herrenhäuser Gärten zu schaffen gemacht. Sie schnitten ein etwa anderthalb Meter mal anderthalb Meter großes Stück aus dem Dach. Ein Mitarbeiter der Stadt entdeckte den Schaden an der östlichen Seite des Dachs am Mittwochmorgen und rief die Polizei.

Die Reparaturkosten werden auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizeibeamten bitten Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0511 109-3117 zu melden. /isc, pu

