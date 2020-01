Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Laufenburg: Trunkenheitsfahrten

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 27.01.2020, sind zwei alkoholisierte Fahrzeugführer, eine Frau in Waldshut-Tiengen und ein Mann in Laufenburg, aus dem Verkehr gezogen worden. Um 15:40 Uhr ging bei der Polizei ein Hinweis ein. Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Waldshut-Tiengen soll eine betrunkene Frau gerade mit ihrem Pkw losgefahren sein. An der Halteranschrift konnte noch im Auto sitzend eine 50-jährige Frau angetroffen werden. Sie war stark alkoholisiert. Der Alcomat zeigte einen Wert von 2,6 Promille. Gegen 16:35 Uhr war in Laufenburg ein 55-jähriger Lieferwagenfahrer von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Da der Fahrer nach Alkohol roch, wurde ein Alcomattest durchgeführt, der knapp 1,5 Promille ergab. Beide Personen mussten mit zur Blutentnahme, die Führerscheine wurden einbehalten.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell