Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Wer waren die Ersthelfer?

Herdecke (ots)

Die Polizei sucht nach einem Ehepaar, das am Sonntag, dem 01.09., einer 77-jährigen Herdeckerin nach einem Verkehrsunfall zur Hilfe kam. Der Unfall soll sich gegen 14:00 Uhr, in der Höhe der Hauptstraße/Mühlenstraße ereignet haben. Ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer soll die 77-jährige Fußgängerin beim Rangieren getroffen haben, wodurch sie stürzte. Während sich der Fahrer vom Unfallort entfernte, ohne sich um die Verletzte zu kümmern, kam ein Ehepaar der Dame zur Hilfe und verständigte einen Rettungswagen. Die Seniorin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei erhielt erst jetzt von dem Sachverhalt Kenntnis und versucht nun den Unfallhergang zu ermitteln. Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu dem Unfall, oder dem flüchtigen Fahrer bzw. Fahrzeug geben können. Insbesondere wird das Ehepaar gesucht, die der Dame zur Hilfe kamen. Hinweise können unter der Telefonnummer 02335-91667000 abgegeben werden.

