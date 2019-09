Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Kollision im Gegenverkehr

Ennepetal (ots)

Am Montagmittag fuhr ein 93-jähriger Wuppertaler mit seinem BMW auf der B483 in Richtung Radevormwald. In einer Rechtskurve geriet er nach links auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs und stieß hier mit dem entgegenkommenden Ford einer 18-jährigen Frau aus Meinerzhagen zusammen. Anschließend kam er links im Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der 93-jährige Fahrer und seine 84-jährige Beifahrerin leicht. Auch die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell