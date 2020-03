Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebin festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (11.03.2020) eine 46 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, in einer Parfümerie an der Königstraße Kosmetikartikel im Wert von über 400 Euro gestohlen zu haben. Ein 54 Jahre alter Detektiv beobachtete die Tatverdächtige gegen 16.30 Uhr, wie sie mehrere Artikel in ihre Handtasche steckte und ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen wollte. Der Detektiv hielt die Frau fest und rief die Polizei. Kurz darauf meldete sich eine 37 Jahre alte Begleiterin der Tatverdächtigen beim Detektiv. Alarmierte Polizeibeamte fanden auch bei ihr einen mutmaßlich gestohlenen Kosmetikartikel. Die Ermittlungen, insbesondere zur Tatbeteiligung in der Parfümerie dauern an. Bei der 46-Jährigen entdeckten die Beamten mutmaßliches Falschgeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Sie wird im Laufe des Donnerstags (12.03.2020) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt. Ihre mutmaßliche Komplizin wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell