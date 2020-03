Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein 55 Jahre alter Mann ist am Donnerstag (12.03.2020) bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 schwer verletzt worden. Der 55-Jährige war gegen 12.30 Uhr mit seinem Chevrolet Matiz auf der Bundesstraße Richtung Stuttgart unterwegs, als er nach der Ausfahrt Möhringen nach rechts von der Fahrbahn abkam, an einer Böschung umstürzte und auf der Seite liegen blieb. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt und ein Hubschrauber, waren im Einsatz. Der Verletzte kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell