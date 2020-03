Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall mit E-Scooter

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist am Mittwochabend (11.03.2020) mit einem E-Scooter in der Brückenstraße verunfallt. Der Jugendliche fuhr gegen 19.05 Uhr auf der dem linksseitigen Gehweg der Brückenstraße in Richtung Altenburger Steige. Hier übersah er offenbar eine von einer Markise herunterhängende Metallstange. Er prallte gegen die Stange und stürzte von seinem Gefährt. Ein Rettungsdienst brachte den 17-Jährigen mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus.

