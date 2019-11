Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl aus PKW

Kaiserslautern (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Samstagabend eine Hilti-Bohrmaschine sowie eine Tankkarte aus einem PKW und verursachten so einen Schaden im 4-stelligen Bereich. Der Geschädigte hatte das Fahrzeug gegen 18:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Merkurstraße verschlossen abgestellt und war gegen 22:00 Uhr wieder zu seinem Auto zurückgekehrt. Wie sich die Täter Zugang zum Innenraum verschafft haben, ist bislang unklar.

Hinweise nimmt die PI Kaiserslautern 1 unter 0631-369 2177 oder per Mail an pikaiserslauter1@polizei.rlp.de entgegen.

