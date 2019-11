Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: versuchter Tageswohnungseinbruch

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 20 Uhr zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus in der Opelstraße. Der oder die Täter lösten durch das Einschlagen einer Fensterscheibe einen Einbruchsalarm aus. Offenbar durch die Auslösung des akustischen Alarms aufgeschreckt ließen sie von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden dürfte bei ca. 2000 EUR liegen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369-2620 zu melden.

