POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht auf Frmenparkplatz, Porsche zerkratzt; Vaihigen an der Enz: Einbruch in Bäckereifiliale

Ludwigsburg: Unfallflucht auf Firmenparkplatz

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht Zeugen, die am Donnerstag zwischen 05.30 Uhr und 14.50 Uhr in der Straße "Waldäcker" in Ludwigsburg auf einem Firmenparkplatz eine Unfallflucht beobachtet haben. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Opel, der auf dem Parkplatz abgestellt war. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Ludwigsburg: Porsche zerkratzt

Ein Sachschaden von rund 4.000 Euro richtete ein bislang unbekannter Täter an, der am Donnerstag zwischen 15.50 Uhr und 16.25 Uhr in der Körnerstraße in Ludwigsburg einen Porsche beschädigte. Während das Fahrzeug 35 Minuten am Straßenrand geparkt stand, zerkratzte ein noch unbekannter Täter die rechte Fahrzeugsäule, das Dach, das Heck, die Beifahrertür sowie den rechten Außenspiegel. Anschließend machte sich der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Vaihingen an der Enz-Ensingen: Einbruch in Bäckereifiliale

Auf Bargeld hatten es bislang unbekannte Einbrecher abgesehen, die sich zwischen Donnerstag 20.30 Uhr und Freitag 03.40 Uhr Zutritt in eine Bäckereifiliale in der Straße "Herrenwiesen" in Ensingen verschafften. Ein Zeitungsausträger hatte den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Beamten des Polizeireviers Vaihingen an der Enz stellten schließlich fest, dass die Täter zunächst ein Schaufenster des Geschäfts zertrümmert und sich im Innern dann an einem Wandtresor zu schaffen gemachte hattten. Es war den Dieben gelungen den Safe aufzubrechen. Die enthaltene vierstellige Bargeldsumme stahlen die Unbekannten. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

