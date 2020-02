Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: unbekannte Diebe unterwegs; Mundelsheim: Diebe im Neubaugebiet

Ludwigsburg

Pleidelsheim: unbekannte Diebe unterwegs

Mutmaßlich dieselben Diebe waren zwischen Sonntag und Montag sowie Mittwoch und Donnerstag im Bereich Pleidelsheim unterwegs und ließen Fahrzeugteile von Arbeitsmaschinen mitgehen. In der Nacht zum Montag trieben sich die Unbekannten auf einem Firmengelände in der Zeppelinstraße herum. Sie demontierten die Arbeitsscheinwerfer einer Straßenkehrmaschine und stahlen ein Navigationsgerät sowie ein Fahrzeugortungsgerät und die Birnen der Rückleuchten aus einer weiteren Straßenreinigungsmaschine. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf rund 500 Euro belaufen. Des Weiteren hinterließen die Täter einen Sachschaden von rund 400 Euro. In der Nacht zum Donnerstag begaben sich die Diebe zu einer Baustelle, die sich zwischen der Autobahn 81 und der Landesstraße 1129 befindet. Dort wird derzeit mit einem Bagger ein Rückhaltebecken ausgehoben. Die Täter bauten nahezu alle Scheinwerfer des Baggers und die Außenspiegel aus. Vermutlich versuchten sie auch an das eingebaute Radio heran zu kommen, scheiterten allerdings. Stattdessen beschädigten sie den Steuerhebel der Arbeitsmaschine. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf etwa 4.500 Euro belaufen. Der entstandene Sachschaden wurde auf weitere 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141/64378-0, in Verbindung zu setzen.

Mundelsheim: Diebe im Neubaugebiet

Zwischen Mittwoch 16.30 Uhr und Donnerstag 07.15 Uhr schlugen noch unbekannte Täter im Neubaugebiet "Halde 4" in Mundelsheim zu. Auf einer Baustelle im Hartweg öffneten die Unbekannten zunächst zwei Baucontainer. Mutmaßlich stellten sie darin jedoch nichts Stehlenswertes fest, so dass sie sich zu einem weiteren Container begaben. Dieser war zum einen mit einem Vorhängeschloss und zum zweiten durch einen Radlader gesichert, den man vor der Zugangstür abgestellt hatte. Kurzerhand fuhren die Unbekannten den Radlader zur Seite, knackten das Vorhängeschloss und stahlen schließlich zwei Winkelschleifer, eine Motorsäge und einen Montagekoffer mit Feinwerkzeug aus dem Container. Der Wert des Diebesguts steht abschließend noch nicht fest. Die Höhe des Sachschadens konnte ebenfalls noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Großbottwar, Tel. 07144/82306-0, entgegen.

