POL-LB: Freiberg am Neckar: Auto von der Straße abgekommen und gegen Baum geprallt - eine Person leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 22.05 Uhr befuhr ein 32-jähriger Audi-Fahrer die Kreisstraße 1600 von Freiberg am Neckar kommend in Richtung Bietigheim-Bissingen. Nachdem der Audi-Fahrer zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge überholt hatte, kommt er beim Wiedereinscheren im Verlauf einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte der Audi gegen einen Baum, drehte sich und kippte auf die rechte Seite um, wo er zum Liegen kam. Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Da bei ihm alkoholische Beeinflussung festgestellt wurde, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten. Am Audi A4 des 32-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst hatte ein Fahrzeug zur Unfallstelle entsandt und die Freiwillige Feuerwehr Freiberg am Neckar war mit vier Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften ausgerückt.

