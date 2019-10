Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: 11-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Essen (ots)

45475 MH.-Dümpten: Ein 11-jähriger Junge querte am Samstagnachmittag (5. Oktober) gegen 14.30 Uhr die Straße Mannesmannallee über den Grünstreifen und wurde von einem schwarzen BMW erfasst. Gemeinsam mit seiner 13 Jahre alten Schwester befand sich der Junge am Straßenrand der Mannesmannallee, gegenüber der Auffahrt zur A40. Als der Verkehr frei war querten beide die Straße bis zu dem sich in der Mitte befindlichen Grünstreifen. Dort wartete die 13-Jährige, weil mehrere Autos in Fahrtrichtung Mülheimer Innenstadt fuhren. Der Junge nahm die heranfahrenden Autos vermutlich nicht war und lief auf die Fahrbahn. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der rechten Spur und führte eine Vollbremsung durch. Eine Kollision mit dem 11-Jährigen konnte er aber nicht mehr verhindern. Der 22-Jährige hielt sofort an und leistete erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in ein Mülheimer Krankenhaus. Seine 13-jährige Schwester erlitt einen Schock und wurde den Eltern übergeben. Der BMW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. /JH

