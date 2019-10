Polizei Essen

POL-E: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Essen: Zwei Tote nach Brand in Wohnung geborgen - 1. Folgemeldung

Essen (ots)

45139 E.-Südostviertel: Am Freitagnachmittag (4. Oktober) gegen 17.15 Uhr wurde die Polizei Essen und Mülheim a.d. Ruhr und die Feuerwehr Essen zu einem Brand an der Franz-Arens-Straße gerufen. Mehrere Zeugen meldeten einen lauten Knall und einen Brand im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die sofort alarmierte Polizeibeamten und Rettungskräfte fuhren zum Einsatzort. Nach den ersten Löscharbeiten fanden die Rettungskräfte zwei tote Personen in der Wohnung.

Wir berichteten am 4. Oktober.

Bei den verstorbenen Personen handelt es sich um eine Frau und einen Mann. Beide Personen waren vermutlich Mieter des Hauses.

Die Staatsanwaltschaft beantragt die Anordnung der Obduktion der Leichen, um die genaue Todesursache zu klären.

Ein unabhängiger Brandsachverständiger wird in der kommenden Woche hinzugezogen, um gemeinsam mit den Brandermittlern der Polizei die Hintergründe und die Ursache des Brandgeschehens zu untersuchen.

Eine Aussage zur Ursache ist vermutlich erst in den nächsten Tagen möglich. / JH

