Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Überregionale Verkehrskontrolle

Kaiserslautern/Waldmohr (ots)

Am Montag, dem 21.10.2019, nahmen einen Nachmittag lang geschulte Beamte der Polizei Kusel und der Autobahnpolizei Kaiserslautern gemeinsam mit der Diensthundestaffel den fließenden Verkehr in im Bereich zwischen Kaiserslautern und Kusel in Augenschein. Es galt die Hauptunfallursachen "Beeinflussung durch Alkohol und andere berau-schende Mittel" zu bekämpfen. Tatsächlich wurde bei den zu beanstandenden Fahrzeuglenkern die gesamte Palette der gängigen Drogen festgestellt. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer wendete vor einer Kontrollstelle sein Fahrzeug und versuchte zu flüchten. Nachdem er eingeholt werden konnte, stellte sich heraus, dass sein Führerschein erst kürzlich beschlagnahmt wurde. Auf ihn und die Halterin des Fahrzeuges kommen entsprechende Strafverfahren zu. Insgesamt mussten fünf berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen und drei Fahrer belangt werden, die keine Kraftfahrzeugsteuer entrichtet haben. Erlangte Erkenntnisse zu reisenden Gesetzesbrechern werden derzeit noch ausgewertet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381/919-0

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell